Due pusher arrestati a Senago e Limbiate: 136kg di droga in casa (Di venerdì 25 settembre 2020) 136kg di droga nascosti in casa e un cane a fare la guardia: due pusher sono stati arrestati a Senago e Limbiate. Ben 136kg di droga sono stati sequestrati dai Carabinieri durante una perquisizione. È l’esito di un indagine che da tempo aveva messo nel mirino due pusher, un italiano di 28 anni residente a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 25 settembre 2020)dinascosti ine un cane a fare la guardia: duesono stati. Bendisono stati sequestrati dai Carabinieri durante una perquisizione. È l’esito di un indagine che da tempo aveva messo nel mirino due, un italiano di 28 anni residente a … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Due pusher arrestati a Senago e Limbiate: 136kg di droga in casa - RiccardoGatti : Flavio e Gianluca, pusher in comunità La rabbia dal procuratore Liguori: «Ci volevano due ragazzi morti?» - occhio_notizie : Spaccio di #droga a #Salerno, pusher in manette dopo l'inseguimento - leonemaschio : RT @brunori27913877: @leonemaschio @SerniaRuggiero @matteorenzi Due le spiegazioni: o ha come obiettivo l'autodistruzione o ha un cattivo p… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #Sicurezza ?? Fa salire il pusher in auto per acquistare una dose di cocaina, patente ritirata ??Operazioni antidroga de… -

Ultime Notizie dalla rete : Due pusher Due pusher arrestati a Senago e Limbiate: 136kg di droga in casa Il Notiziario Due pusher denunciati nella frazione

Dalla ferrovia di Torre del Lago alla Pineta di Viareggio, attraverso gli angoli ciechi delle città: con pattugliamenti continui nelle zone a rischio il commissariato di Viareggio mette un freno alla ...

Rapinano ventenne e lo minacciano: tre in manette

Era seduto con alcuni amici sui gradini dello Sferisterio, davanti alla Montagnola, quando è stato avvicinato da due pusher che hanno offerto loro della droga. Ma la vittima, un ventenne veneziano che ...

Dalla ferrovia di Torre del Lago alla Pineta di Viareggio, attraverso gli angoli ciechi delle città: con pattugliamenti continui nelle zone a rischio il commissariato di Viareggio mette un freno alla ...Era seduto con alcuni amici sui gradini dello Sferisterio, davanti alla Montagnola, quando è stato avvicinato da due pusher che hanno offerto loro della droga. Ma la vittima, un ventenne veneziano che ...