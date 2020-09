“Devo imparare a godermi il percorso, spesso me ne dimentico”. Conte ha fatto pace con se stesso, forse (Di venerdì 25 settembre 2020) «spesso mi dimentico di godermi il percorso e lo scorso anno c’era da goderselo. Ecco, io devo ancora imparare a godermi queste situazioni». Il momento di lucidità di Antonio Conte lascia tutti un po’ stupiti. E’ la prima conferenza stampa della stagione, la vigilia del debutto in campionato dell’Inter. E’ ancora tutto rose e fiori. Ma quella del tecnico più ossessionato e ossessivo della Serie A è più di una frase di circostanza. E’ un segno di pace, è autoterapia. Una inaspettata rilettura del carpe diem. Dopo un anno passato a mandare messaggi trasversali alla società, a lamentarsi di tutto e di più, a minacciare l’addio a giornate alterne, ora ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 25 settembre 2020) «mi dimentico diile lo scorso anno c’era da goderselo. Ecco, io devo ancoraqueste situazioni». Il momento di lucidità di Antoniolascia tutti un po’ stupiti. E’ la prima conferenza stampa della stagione, la vigilia del debutto in campionato dell’Inter. E’ ancora tutto rose e fiori. Ma quella del tecnico più ossessionato e ossessivo della Serie A è più di una frase di circostanza. E’ un segno di, è autoterapia. Una inaspettata rilettura del carpe diem. Dopo un anno passato a mandare messaggi trasversali alla società, a lamentarsi di tutto e di più, a minacciare l’addio a giornate alterne, ora ...

