Covid-19, nuovo positivo a Limatola: salgono a 7 i casi nel comune

Limatola (Bn)- Ancora una positività al Covid-19 nel Sannio, questa volta a fare i conti con il virus è di nuovo il comune di Limatola, guidato dal sindaco Domenico Parisi, che con un post sul profilo social comunale, annuncia di un altro cittadino positivo al coronavirus. Sale dunque a 7 il numero di persone positive al Covid-19 che attualmente scontano la quarantena domiciliare nel comune sannita. Si tratta di un residente che aveva avuto un contatto con un'altra persona risultata positiva al Covid non di Limatola, fa sapere il sindaco Parisi. Di seguito il messaggio completo: "Il Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Asl di Benevento ci ha ...

Dopo essere stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era stato ricoverato per il coronavirus, Silvio Berlusconi prosegue le cure ad Arcore, mantenendo il regime di isolamento. Nuovi esami per det ...

Aumentano i contagiati e cresce la preoccupazione delle autorità, politiche e sanitarie, anche per il conseguente maggior carico sui servizi ospedalieri. Con i dati di oggi in Italia si osserva “un le ...

