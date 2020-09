Covid-19, crescono tamponi e positivi: due decessi in Campania (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si registra un’ulteriore incremento di nuovi positivi al Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore. Stando al bollettino emanato dall’Unità di Crisi regionale, si passa dai 195 di ieri ai 253 di oggi. Sale, contestualmente, anche il numero di tamponi effettuati: da 6.027 a 7.579. Numeri preoccupanti, nonostante i 150 guariti. Allo stesso tempo bisogna tener conto anche di due decessi che portano il totale dei morti per coronavirus a 459. Questo il bollettino di oggi: positivi del giorno: 253 tamponi del giorno: 7.579 Totale positivi: 11.355 Totale tamponi: 566.837 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 459 Guariti del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si registra un’ulteriore incremento di nuovial-19 innelle ultime 24 ore. Stando al bollettino emanato dall’Unità di Crisi regionale, si passa dai 195 di ieri ai 253 di oggi. Sale, contestualmente, anche il numero dieffettuati: da 6.027 a 7.579. Numeri preoccupanti, nonostante i 150 guariti. Allo stesso tempo bisogna tener conto anche di dueche portano il totale dei morti per coronavirus a 459. Questo il bollettino di oggi:del giorno: 253del giorno: 7.579 Totale: 11.355 Totale: 566.837 ​Deceduti del giorno: 2 Totale deceduti: 459 Guariti del ...

