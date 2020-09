Clima | appello Guterres | azione rapida e solidale

(Di venerdì 25 settembre 2020) ANSA, - NEW YORK, 25 SET - "L'emergenzatica è alle porte e non abbiamo tempo da perdere. La risposta alla nostra crisi esistenziale è un', risoluta, intensificata etra le ...

(ANSA) - NEW YORK, 25 SET - "L'emergenza climatica è alle porte e non abbiamo tempo da perdere. La risposta alla nostra crisi esistenziale è un'azione rapida, risoluta, intensificata e solidale tra le ...Tre giorni dopo l'evacuazione del "campo per il clima" sulla Piazza federale, più di 2000 persone si sono riunite oggi pomeriggio a Berna per lo sciopero del clima. Il raduno è organizzato in concomit ...