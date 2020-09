Casi di Covid in oltre 400 scuole, 75 le chiusure (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono già oltre 400 le scuole dove finora si è registrato almeno un caso di positività al Coronavirus, con relativa quarantena per una o più classi. Tra questi, 75 istituti sono stati costretti a chiudere almeno per qualche giorno in modo da provvedere alla sanificazione dei locali. Lo riporta il Sole 24 Ore:Finora sono 417 quelle che avrebbero avuto almeno un caso di Covid con classi in quarantena, 45 i focolai registrati e 75 gli istituti chiusi anche solo per qualche giorno.La mappa delle scuole “colpite”, in tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi, è contenuta in un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto dalla riapertura della scuola tutte le notizie e le ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 settembre 2020) Sono già400 ledove finora si è registrato almeno un caso di positività al Coronavirus, con relativa quarantena per una o più classi. Tra questi, 75 istituti sono stati costretti a chiudere almeno per qualche giorno in modo da provvedere alla sanificazione dei locali. Lo riporta il Sole 24 Ore:Finora sono 417 quelle che avrebbero avuto almeno un caso dicon classi in quarantena, 45 i focolai registrati e 75 gli istituti chiusi anche solo per qualche giorno.La mappa delle“colpite”, in tutto in Italia ci sono 8mila istituti per 30mila plessi, è contenuta in un database messo a punto da un giovane ricercatore e uno studente universitario -Vittorio Nicoletta e Lorenzo Ruffino - che hanno raccolto dalla riapertura della scuola tutte le notizie e le ...

