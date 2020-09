Calciomercato Palermo, Foglia non sarà rosanero: rinnovo ad un passo con l’Arezzo. I dettagli (Di venerdì 25 settembre 2020) Sembrava potesse approdare alla corte di Roberto Boscaglia.Fabio Foglia, da tempo nel mirino del club di viale del Fante per impreziosisce ulteriormente l'organico con un nuovo e prezioso tassello, non vestirà la maglia rosanero. Secondo quanto riportato dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', infatti, in queste ore, l'Arezzo e l'agente del calciatore, Andrea Fulco, avrebbero trovato l'intesa di massima per il rinnovo del contratto che lega attualmente l'esperto centrocampista al club toscano, in scadenza nel 2021.L'Arezzo, dunque, è pronto a blindare Foglia, rispedendo al mittente l'offerta del Palermo che aveva messo sul piatto un biennale. Approdato in Toscana nell'estate del 2016 e diventato vero e proprio pilastro e riferimento della squadra allenata fino a giugno da Daniele Di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 25 settembre 2020) Sembrava potesse approdare alla corte di Roberto Boscaglia.Fabio, da tempo nel mirino del club di viale del Fante per impreziosisce ulteriormente l'organico con un nuovo e prezioso tassello, non vestirà la maglia. Secondo quanto riportato dalla redazione di 'TuttoMercatoWeb', infatti, in queste ore, l'Arezzo e l'agente del calciatore, Andrea Fulco, avrebbero trovato l'intesa di massima per ildel contratto che lega attualmente l'esperto centrocampista al club toscano, in scadenza nel 2021.L'Arezzo, dunque, è pronto a blindare, rispedendo al mittente l'offerta delche aveva messo sul piatto un biennale. Approdato in Toscana nell'estate del 2016 e diventato vero e proprio pilastro e riferimento della squadra allenata fino a giugno da Daniele Di ...

