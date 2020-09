Cagliari Lazio, i convocati di Inzaghi: ci sono Acerbi e Reina (Di venerdì 25 settembre 2020) La Lazio ha diramato la lista dei convocati in vista del match di campionato contro il Cagliari sui propri canali ufficiali La Lazio ha diramato la lista dei convocati in vista del match di campionato contro il Cagliari, in programma nel pomeriggio di domani alle 18. Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati da mister Inzaghi: Portieri: Alia, Reina, Strakosha; Difensori: Acerbi, Armini, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo; Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 settembre 2020) Laha diramato la lista deiin vista del match di campionato contro ilsui propri canali ufficiali Laha diramato la lista deiin vista del match di campionato contro il, in programma nel pomeriggio di domani alle 18. Ecco l’elenco completo dei giocatori chiamati da mister: Portieri: Alia,, Strakosha; Difensori:, Armini, Patric, Radu; Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo; Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Leggi su Calcionews24.com

OfficialSSLazio : ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda - DiMarzio : #Lazio, #Inzaghi: 'Questa squadra va aiutata dal #calciomercato' - LALAZIOMIA : Convocati, ecco i 22 a disposizione di Simone Inzaghi per affrontare il Cagliari - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Inzaghi: 'Lazio con gli uomini contati dietro. Il mercato? Ci rinforzeremo' #CagliariLazio - tj_parkerjr : RT @OfficialSSLazio: ?? Palazzo Doglio, hotel 5 stelle da poco inaugurato a Cagliari, ospita la Lazio per la trasferta in terra sarda https:… -