Asprilla | quella volta in cui salvò la vita a Chilavert

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 25 settembre 2020) Può sembrare una situazione da videogioco per PlayStation. Una di quelle missioni alla GTA: San Andreas, ma, invece, è incredibilmente tutto vero. Faustino, ex calciatore che in passato ha pure calcato i campi della nostra Serie A con la maglia del Parma, qualche tempo fa ha rivelato di come in passato abbia salvato laall’ex portiere, allo stesso modo di un CJ in carne ed ossa! Durante un programma televisivo colombiano, in onda su Telepacifico, ha infatti spiegato di aver eto che due sicari facessero fuori il suo collega. Ecco il surreale racconto di quello che successe. Faustino(fonte: mediotempo.com)La rissa traE’ il 1997. Nello stadio della città di ...