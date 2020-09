Allarme in tutta Europa, nuove restrizioni in Francia (Di venerdì 25 settembre 2020) Per la commissaria alla salute Kyriakides la situazione è peggiore rispetto a marzo. In Francia il premier Castex non esclude la possibilità di un nuovo lockdown, se la situazione dovesse peggiorare ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 settembre 2020) Per la commissaria alla salute Kyriakides la situazione è peggiore rispetto a marzo. Inil premier Castex non esclude la possibilità di un nuovo lockdown, se la situazione dovesse peggiorare ...

Sono 18 in tutta la Puglia. " E molti anestesisti mi dicono che almeno nella maggior parte dei casi, i pazienti ricoverati nei loro reparti non hanno bisogno di essere intubati", conclude Lopalco.

Salta anche il Carnevale di Rio de Janeiro. Si sarebbe dovuto tenere il prossimo febbraio, ma l'emergenza Covid ha imposto lo stop all'evento che ogni anno attira milioni di persone. Bisogna andare in ...

