Zack Snyder's Justice League: Henry Cavill non realizzerà riprese aggiuntive (Di venerdì 25 settembre 2020) Henry Cavill ha svelato che non dovrebbe essere impegnato nelle riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League, progetto in arrivo su HBO Max. Henry Cavill ha svelato che non girerà delle scene aggiuntive per completare il lavoro previsto per l'atteso progetto Zack Snyder's Justice League. L'interprete di Superman ha quindi escluso che sarà coinvolto nelle nuove giornate di riprese che potrebbero invece veder protagonisti Ben Affleck e Gal Gadot. Henry Cavill, intervistato da Collider, ha spiegato: "Non girerò alcuna scena aggiuntiva. No. Nella versione di ...

