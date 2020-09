Vite al limite, le trasformazioni di Travis Henry e Doug Armstrong da prima a dopo il reality (Di giovedì 24 settembre 2020) Travis Henry è stato il protagonista dell’ottava edizione di Vite al limite, il reality show in onda su Real Time (dove va in onda anche Bake Off Italia) basato sulle storie di persone con gravi problemi di salute legati alla dipendenza dal cibo. L’anno prima, invece, i riflettori erano puntati su Doug Armstrong. Come stanno oggi Travis e Doug? Sono riusciti a vincere la loro dipendenza e intraprendere un nuovo percorso di vita? Dalla loro trasformazione rispetto a quando li avevamo visti per la prima volta in televisione sembrerebbe proprio di sì. La trasformazione di Travis Henry View this post on ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 24 settembre 2020)è stato il protagonista dell’ottava edizione dial, ilshow in onda su Real Time (dove va in onda anche Bake Off Italia) basato sulle storie di persone con gravi problemi di salute legati alla dipendenza dal cibo. L’anno, invece, i riflettori erano puntati su. Come stanno oggi? Sono riusciti a vincere la loro dipendenza e intraprendere un nuovo percorso di vita? Dalla loro trasformazione rispetto a quando li avevamo visti per lavolta in televisione sembrerebbe proprio di sì. La trasformazione diView this post on ...

zazoomblog : La tragica fine di Coliesa McMillian protagonista di “Vite al Limite”. Pesava 290 chili lascia 4 figli - #tragica… - _jjstmeelena_ : ?????? praticamente a cena sto mangiando solo pizza da quasi tre giorni....quindi remember me ok vite al limite ok? - tuider_Unicorn8 : @extravagal Non so se hai mai guardato Vite al limite, ma fai prima a contare le puntate in cui hanno federe e lenz… - iLaRiAsTaB : Ho tanti di quei video dove mangio che se li raggruppassi darei inizio ad una nuova serie di vite al limite - stupefacentw : è da quando ho iniziato scuola che vado ogni giorno al mc, prossimamente mi vedrete su vite al limite -