Speranza, che schiaffone dal Pd: così ha fatto arrabbiare gli ex Dc. E Renzi gode (Di giovedì 24 settembre 2020) Scherza coi fanti ma lascia stare i vescovi. Così il ministro Roberto Speranza prende uno schiaffone dal Pd. L'incidente nella maggioranza arriva per la nomina di Vincenzo Paglia a presidente della speciale commissione del governo per le politiche sanitarie e assistenziali per gli anziani. A bacchettare il ministro targato LeU è Pierluigi Castagnetti, il dem ex dc più vicino al presidente Sergio Mattarella, che bolla come grave errore la nomina di un vescovo per altro ministro vaticano nella ennesima task force: lo Stato resti separato dalla Chiesa. "La nomina da parte di Roberto Speranza del vescovo Vincenzo Paglia, sia pure come indiscutibile esperto, Presidente di una speciale commissione per le politiche sanitarie e assistenziali per gli anziani, è un errore. Per ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Scherza coi fanti ma lascia stare i vescovi. Così il ministro Robertoprende unodal Pd. L'incidente nella maggioranza arriva per la nomina di Vincenzo Paglia a presidente della speciale commissione del governo per le politiche sanitarie e assistenziali per gli anziani. A bacchettare il ministro targato LeU è Pierluigi Castagnetti, il dem ex dc più vicino al presidente Sergio Mattarella, che bolla come grave errore la nomina di un vescovo per altro ministro vaticano nella ennesima task force: lo Stato resti separato dalla Chiesa. "La nomina da parte di Robertodel vescovo Vincenzo Paglia, sia pure come indiscutibile esperto, Presidente di una speciale commissione per le politiche sanitarie e assistenziali per gli anziani, è un errore. Per ...

