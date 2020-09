Selvaggia Lucarelli, body shaming contro di lei dopo Ballando (Di giovedì 24 settembre 2020) Ogni anno la stessa storia, come Selvaggia Lucarelli torna in tv ecco che fioccano contro la giornalista e scrittrice una valanga di insulti nei suoi confronti per lo più incentrati sul suo aspetto fisico. Ogni anno, è lei stessa a sottolinearlo sul suo profilo Instagram dove sono evidenti i commenti più stupidamente crudeli (se lei non fosse Selvaggia Lucarelli, che come dice è ben strutturata per sopportarli). Si comincia con insulti perché “grassa” e si passa a commenti del tipo “sei ingrassata tantissimo, sei incinta?”, “mettiti a dieta” e persino un ironico in un altro contesto “ti sei mangiata il sesto giudice?”. Di seguito le dichiarazioni di Selvaggia Lucarelli che come al solito ... Leggi su tvzap.kataweb (Di giovedì 24 settembre 2020) Ogni anno la stessa storia, cometorna in tv ecco che fioccanola giornalista e scrittrice una valanga di insulti nei suoi confronti per lo più incentrati sul suo aspetto fisico. Ogni anno, è lei stessa a sottolinearlo sul suo profilo Instagram dove sono evidenti i commenti più stupidamente crudeli (se lei non fosse, che come dice è ben strutturata per sopportarli). Si comincia con insulti perché “grassa” e si passa a commenti del tipo “sei ingrassata tantissimo, sei incinta?”, “mettiti a dieta” e persino un ironico in un altro contesto “ti sei mangiata il sesto giudice?”. Di seguito le dichiarazioni diche come al solito ...

