Renato Zero asfalta Achille Lauro: «Io non ero un clown” , interviene J-Ax e difende Achille Lauro “Ridicoli” (Di giovedì 24 settembre 2020) Renato Zero sta per compiere 70 anni e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Renato Zero, infatti, è un po’ contrariato perchè le sue canzoni non passano mai in radio e a questo proposito dice che le radio: «non accarezzano gli artisti, d’altronde, abbiamo visto i nostri De Andrè, Guccini e Lauzi essere dimenticati da queste radio che pur essendo libere hanno perso l’abitudine di far sentire ciò che questo Paese ha cantato. La monnezza, per cortesia, lo dico alle radio, le lascino agli inglesi” E poi ripercorrendo la sua vita artistica dice: “Cantare la protesta funzionava bene negli anni ’70, quando non venivano messi sotto risonanza magnetica gli artisti e prima che la protesta diventasse scomoda e pilotata, come alle feste ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 24 settembre 2020)sta per compiere 70 anni e ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa., infatti, è un po’ contrariato perchè le sue canzoni non passano mai in radio e a questo proposito dice che le radio: «non accarezzano gli artisti, d’altronde, abbiamo visto i nostri De Andrè, Guccini e Lauzi essere dimenticati da queste radio che pur essendo libere hanno perso l’abitudine di far sentire ciò che questo Paese ha cantato. La monnezza, per cortesia, lo dico alle radio, le lascino agli inglesi” E poi ripercorrendo la sua vita artistica dice: “Cantare la protesta funzionava bene negli anni ’70, quando non venivano messi sotto risonanza magnetica gli artisti e prima che la protesta diventasse scomoda e pilotata, come alle feste ...

