Prada, quando uno più uno fa tre: la collezione Primavera-estate 2021 (Di giovedì 24 settembre 2020) Quella più attesa. Quella sulla quale si sono accumulate nel corso dei mesi le aspettative più alte. Quella più sorprendente ancor prima di vedere la luce. Quella che non ha deluso. Perché, diciamocelo, è difficile che possano deludere due geni riconosciuti della moda come Miuccia Prada e Raf Simons, che hanno presentato, in formato rigorosamente digital, la loro prima collezione – quella femminile per la Primavera/Estate 2021 – nelle vesti di co-direttori creativi del brand. Un dialogo (anche fisico, il loro, nello streaming che ha seguito lo svelamento della collezione), un incontro, quasi una riflessione a due teste sullo stato della moda di oggi. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 settembre 2020) Quella più attesa. Quella sulla quale si sono accumulate nel corso dei mesi le aspettative più alte. Quella più sorprendente ancor prima di vedere la luce. Quella che non ha deluso. Perché, diciamocelo, è difficile che possano deludere due geni riconosciuti della moda come Miuccia Prada e Raf Simons, che hanno presentato, in formato rigorosamente digital, la loro prima collezione – quella femminile per la Primavera/Estate 2021 – nelle vesti di co-direttori creativi del brand. Un dialogo (anche fisico, il loro, nello streaming che ha seguito lo svelamento della collezione), un incontro, quasi una riflessione a due teste sullo stato della moda di oggi.

andreastabene_ : @sbronzodiriace_ Quando parli di Prada, parlane in termini appropriati - gabrioue : Se controllo in fondo all’armadio dovrei avere dei maglioni bucati di quando andavano di moda nel 2013 #prada - Claudicans : AH un’intervista a Miuccia Prada su Vanity Fair, proprio quando pensavo che questo giornale fosse morto - benedettallort : Come si fa quando hai comprato una borsa Prada su Internet non leggendo le dimensioni e non entra neanche il telefo… - simug82 : @ammaiFiamma È proprio per questo che lo considero un flop. Non aiuta il settore alberghiero, non l'hanno annullato… -