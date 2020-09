Nuovo trofeo per la serie A di basket, accordi con Infront e UnipolSai (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un Nuovo trofeo, un Nuovo sponsor e anche un Nuovo partner che aiuti la Legabasket a crescere. Dopo l'antipasto della Supercoppa, sabato scatta il campionato di serie A 2020-21 che metterà in palio per la prima volta un trofeo unico, originale ed esclusivo. E' stato ideato dal presidente della Lba, Umberto Gandini, progettato dal visual designer Paolo Guidobono, cofondatore di FoolBite, e realizzato da GDE Bertoni, leader nel settore, guidato da Valentina Losa. L'annuncio è stato dato oggi a Milano, in occasione della presentazione del prossimo campionato. “Appena sono diventato presidente – le parole di Gandini – ho notato l'assenza di un trofeo in grado di rappresentare un carattere distintivo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Un, unsponsor e anche unpartner che aiuti la Legaa crescere. Dopo l'antipasto della Supercoppa, sabato scatta il campionato diA 2020-21 che metterà in palio per la prima volta ununico, originale ed esclusivo. E' stato ideato dal presidente della Lba, Umberto Gandini, progettato dal visual designer Paolo Guidobono, cofondatore di FoolBite, e realizzato da GDE Bertoni, leader nel settore, guidato da Valentina Losa. L'annuncio è stato dato oggi a Milano, in occasione della presentazione del prossimo campionato. “Appena sono diventato presidente – le parole di Gandini – ho notato l'assenza di unin grado di rappresentare un carattere distintivo ...

