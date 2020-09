Milan, Pioli: “Potevamo fare meglio, ma Bodo/Glimt forte. Felice per Colombo” (Di giovedì 24 settembre 2020) “Le sofferenze fanno parte di queste gare, abbiamo affrontato un avversario che sta bene in campo e che non perdeva da tanto tempo. Siamo stati bravi a non disunirci dopo il loro vantaggio, poi potevamo gestire meglio noi il nostro doppio vantaggio“. Lo ha detto l’allenatore del Milan, Stefano Pioli, al termine del match vinto per 3-2 contro i norvegesi del Bodo/Glimt, successo che proietta i rossoneri ai playoff di Europa League: “Bisogna avere obiettività, siamo a inizio stagione ed è solo la terza partita ufficiale che giochiamo ogni tre giorni. Tecnicamente potevamo far meglio – commenta il tecnico rossonero ai microfoni di Dazn – poi le energie sono venute un po’ a mancare. Siamo stati bravi a tener duro e a stringere i denti, ... Leggi su sportface (Di giovedì 24 settembre 2020) “Le sofferenze fanno parte di queste gare, abbiamo affrontato un avversario che sta bene in campo e che non perdeva da tanto tempo. Siamo stati bravi a non disunirci dopo il loro vantaggio, poi potevamo gestirenoi il nostro doppio vantaggio“. Lo ha detto l’allenatore del, Stefano, al termine del match vinto per 3-2 contro i norvegesi del, successo che proietta i rossoneri ai playoff di Europa League: “Bisogna avere obiettività, siamo a inizio stagione ed è solo la terza partita ufficiale che giochiamo ogni tre giorni. Tecnicamente potevamo far– commenta il tecnico rossonero ai microfoni di Dazn – poi le energie sono venute un po’ a mancare. Siamo stati bravi a tener duro e a stringere i denti, ...

