“Me l’ha chiesto in carcere…” Antonio Logli | la conferma arriva da Sara Calzolaio | compagna dell’ex marito di Roberta Ragusa

Il 10 luglio 2020 si sono aperte le porte del carcere per Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, misteriosamente sparita dalla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, nella notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. La Corte di Cassazione ha "confermato" la condanna a 20 anni di reclusione stabilita dalla Corte d'Appello di Firenze il 14 maggio 2018 per l'accusa di omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e distruzione di cadavere. "Finalmente si smetterà di dire che mia cugina era in giro a divertirsi – aveva detto la cugina della donna -. Mia cugina è morta, lo ha detto anche la Cassazione. Giustizia è fatta".

