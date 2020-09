Maria De Filippi, perché si siede sempre sugli scalini di Uomini e Donne e Amici (Di giovedì 24 settembre 2020) Rivelazioni importanti da parte della regina di Mediaset, Maria De Filippi. La conduttrice televisiva è stata intervistata da ‘Vanity Fair’ e si è raccontata a 360 gradi. Tanti gli episodi e i retroscena svelati, ma è stato in particolare uno ad aver catalizzato tutta l’attenzione. Lei è sempre stata curiosa e interessata agli aspetti delle persone durante le sue trasmissioni di Canale 5. Questa visione di tv decisamente diversa dagli altri non è stata subito accolta da tutti favorevolmente. Dunque, maggiore spontaneità e più realtà. Soffermandosi sul talent show ‘Amici’ ha affermato: “Era tutto abbastanza sceneggiato. Alberto Silvestri, storico autore del Maurizio Costanzo Show e poi di Amici, sceglieva cinque o ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Rivelazioni importanti da parte della regina di Mediaset,De. La conduttrice televisiva è stata intervistata da ‘Vanity Fair’ e si è raccontata a 360 gradi. Tanti gli episodi e i retroscena svelati, ma è stato in particolare uno ad aver catalizzato tutta l’attenzione. Lei èstata curiosa e interessata agli aspetti delle persone durante le sue trasmissioni di Canale 5. Questa visione di tv decisamente diversa dagli altri non è stata subito accolta da tutti favorevolmente. Dunque, maggiore spontaneità e più realtà. Soffermandosi sul talent show ‘’ ha affermato: “Era tutto abbastanza sceneggiato. Alberto Silvestri, storico autore del Maurizio Costanzo Show e poi di, sceglieva cinque o ...

