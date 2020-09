‘Manovra Coronavirus’ | in Aula 500 odg-emendamenti | anche modifiche Giunta

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 24 settembre 2020) Roma – Sono 530 (sugli oltre 2.300 presentati) i ‘pezzi’ presentati da opposizione e maggioranza sulla cosiddetta ‘manovra Coronavirus’ del Campidoglio e sopravvissuti al vaglio di ammissibilita’ degli uffici, di cui 240 ordini del giorno (su 1.734) e 290(su 623), con 8 ore totali di discussione (4 e 4) prima del voto a batteria. Esaurita la discussione generale iniziata gia’ martedi’, infatti, l’Assemblea capitolina oggi – nel giorno del definitivo rientro in presenza inGiulio Cesare, riapertaalla stampa per la prima volta da marzo – e’ stata impegnata nell’esame dei primi odg: da approvare c’e’ la delibera adottata dallail 31 luglio scorso per la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020-2022 ...