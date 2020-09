Mal di testa | come prevenire e combattere l’emicrania con aura con i nutraceutici | meno invasivi e senza effetti collaterali

(Di giovedì 24 settembre 2020) Isono sempre più utilizzati nel trattamento dell’emicrania anche per quella condove il consueto mal diè accompagnato da sintomi neurologici reversibilidisturbi della visione, del linguaggio e difficoltà motorie. E’ quanto emerso oggi durante un Teaching Course che si svolge nella seconda giornata del 34° congresso nazionale della Società Italiana per lo Studio delle Cefalee (SISC). “Ben il 12% degli italiani ha sofferto aluna volta nella vita di emicrania – afferma il dott. Giorgio Dalla Volta, del Consiglio Direttivo Nazionale della SISC, Direttore del Centro Cefalee dell’Istituto Clinico Città di Brescia (Gruppo San Donato) -. E’ quindi una malattia molto diffusa ma che risulta ancora ...

