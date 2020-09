Lega, dopo le Regionali Salvini rivoluziona il partito: “Ci saranno una segreteria e dei dipartimenti” (Di giovedì 24 settembre 2020) Salvini rivoluziona la Lega: “Ci saranno una segreteria e dei dipartimenti” Le elezioni Regionali di qualche giorno fa e il referendum sul taglio dei parlamentari non hanno portato alla spallata che la Lega di Matteo Salvini voleva dare al Governo Conte, ma anzi hanno finito per mettere in discussione la leadership del segretario del Carroccio, bersagliato in questi giorni sia dagli oppositori che da alcuni alleati. Così, in una fase di riflessione per un partito che sognava un 6-0 nelle Regioni e si è invece dovuto “accontentare” di un 3-3, si rendono necessari una serie di cambiamenti. Che lo stesso Salvini ha annunciato ieri, durante la trasmissione Porta a Porta su Rai ... Leggi su tpi (Di giovedì 24 settembre 2020)la: “Ciunae dei dipartimenti” Le elezionidi qualche giorno fa e il referendum sul taglio dei parlamentari non hanno portato alla spallata che ladi Matteovoleva dare al Governo Conte, ma anzi hanno finito per mettere in discussione la leadership del segretario del Carroccio, bersagliato in questi giorni sia dagli oppositori che da alcuni alleati. Così, in una fase di riflessione per unche sognava un 6-0 nelle Regioni e si è invece dovuto “accontentare” di un 3-3, si rendono necessari una serie di cambiamenti. Che lo stessoha annunciato ieri, durante la trasmissione Porta a Porta su Rai ...

borghi_claudio : Ecco il testo della mozione ex Gelmini, adesso unitaria, sui vaccini nella sua nuova formulazione dopo il lavoro de… - matteosalvinimi : Dopo la storica conquista della Regione, dalle Marche un altro risultato che mi riempie d’orgoglio. Straordinaria v… - alex_orlowski : Lo sai Matteo che non sei più il leader della Lega? Dice Zaia: il governo sul e per il territorio a scapito dei “c… - Ernesto29296958 : RT @matteosalvinimi: Alle 12 sarò a Castelfidardo (Ancona) con tutti i nostri eletti (primo gruppo della nuova maggioranza in consiglio reg… - Ernesto29296958 : RT @matteosalvinimi: Buon giovedì Amici, in partenza per le splendide Marche, regione che - per la serie “ha vinto il Pd” - dopo decenni di… -