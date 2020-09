“Le polpette al sugo? Le ho inventate io” La frase di Franceska Pepe del GF Vip scatena il web

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lealsono uno dei piatti più famosi della tradizione culinaria italiana. Tuttavia, una concorrente del Grande Fratello VIP sostiene di aver inventato questa pietanza lei stessa, e di averlo fatto durante i mesi di lockdown. Stiamo parlando di, nota per la sua attività di influencer e attualmente partecipante del celebre reality show. Fin dal primo giorno in cui ha fatto il suo ingresso all’interno della Casa più famosa d’Italia,è diventata una sorta di “meme” social per via delle sue uscite quantomeno discutibili. L’ultima in ordine di tempo è proprio quella sulleal, che l’influencer sostiene di aver inventato durante la quarantena. ...