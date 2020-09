La Marcuzzi dà consigli a Temptation ma non convince: "Non sei credibile con tre mariti" - (Di giovedì 24 settembre 2020) Novella Toloni Il reality dei sentimenti entra nel vivo e la conduttrice viene attaccata sui social network per il suo ruolo all'interno del programma Alessia Marcuzzi è finita di nuovo nel mirino della rete. La sua conduzione di Temptation Island non convince e qualcuno la spara grossa. Gli ascolti premiano il programma di Canale 5 ma il popolo del web, si sa, è spesso ingrato e così la conduttrice è finita sotto la forca della critica. A mettere in discussione il suo ruolo di "guida" delle coppie nel loro viaggio nei sentimenti sono stati alcuni internauti, che fino ad ora non hanno reputato credibile la sua conduzione, soprattutto per i trascorsi burrascosi nella sua vita privata. nodo 1882270 Il programma gode di popolarità, macina ascolti e fa parlare non solo per i ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 settembre 2020) Novella Toloni Il reality dei sentimenti entra nel vivo e la conduttrice viene attaccata sui social network per il suo ruolo all'interno del programma Alessiaè finita di nuovo nel mirino della rete. La sua conduzione diIsland none qualcuno la spara grossa. Gli ascolti premiano il programma di Canale 5 ma il popolo del web, si sa, è spesso ingrato e così la conduttrice è finita sotto la forca della critica. A mettere in discussione il suo ruolo di "guida" delle coppie nel loro viaggio nei sentimenti sono stati alcuni internauti, che fino ad ora non hanno reputatola sua conduzione, soprattutto per i trascorsi burrascosi nella sua vita privata. nodo 1882270 Il programma gode di popolarità, macina ascolti e fa parlare non solo per i ...

