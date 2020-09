Juventus, parla l’agente di Emerson Palmieri: “Nessun contatto con i bianconeri” (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra gli obiettivi della Juventus in questi ultimi giorni di calciomercato c’è Emerson Palmieri, terzino del Chelsea e della nazionale azzurra. L’italo-brasiliano per Lampard non è un titolare inamovibile e può essere sacrificato; i bianconeri già in passato hanno fatto un tentativo e a breve potrebbero tornare alla carica. Prima di mettere in piedi la … L'articolo Juventus, parla l’agente di Emerson Palmieri: “Nessun contatto con i bianconeri” Leggi su dailynews24 (Di giovedì 24 settembre 2020) Tra gli obiettivi dellain questi ultimi giorni di calciomercato c’è, terzino del Chelsea e della nazionale azzurra. L’italo-brasiliano per Lampard non è un titolare inamovibile e può essere sacrificato; i bianconeri già in passato hanno fatto un tentativo e a breve potrebbero tornare alla carica. Prima di mettere in piedi la … L'articolol’agente di: “Nessuncon i bianconeri”

