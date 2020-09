Infortunio per Crutchlow, continua la serie di sfortunati eventi (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo ennesimo Infortunio per Cal Crutchlow, pilota della Honda LCR. Dopo l’unfit ricevuto dai medici per i GP italiani, per problemi post-intervento all’avambraccio, si è abbattuta su di lui l’ennesima “sciagura”, il tutto appena fuori dalla clinica mobile. Infortunio per Crutchlow. Cal nel box Honda LCR – Photo Credit: MotoGP.comThe unfortunate Cal La dinamica dell’incidente ha del tragicomico. Il povero Cal si era appena recato in clinica mobile per eseguire il solito tampone Covid previsto da Dorna e, uscendo dall’ambulatorio del dottor Xavier Mir, l’inglese è scivolato lesionandosi, seppur in modo lieve, i legamenti della caviglia sinistra. View this post on Instagram A week in the life of … Part two of day in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Nuovo ennesimoper Cal, pilota della Honda LCR. Dopo l’unfit ricevuto dai medici per i GP italiani, per problemi post-intervento all’avambraccio, si è abbattuta su di lui l’ennesima “sciagura”, il tutto appena fuori dalla clinica mobile.per. Cal nel box Honda LCR – Photo Credit: MotoGP.comThe unfortunate Cal La dinamica dell’incidente ha del tragicomico. Il povero Cal si era appena recato in clinica mobile per eseguire il solito tampone Covid previsto da Dorna e, uscendo dall’ambulatorio del dottor Xavier Mir, l’inglese è scivolato lesionandosi, seppur in modo lieve, i legamenti della caviglia sinistra. View this post on Instagram A week in the life of … Part two of day in ...

Ultime Notizie dalla rete : Infortunio per Crotone, infortunio per Riviere: distrazione del muscolo soleo Goal.com Crutchlow batte la sfortuna: potrà correre il Gran Premio di Catalogna

Superato il problema all’avanbraccio e nonostante l’infortunio di ieri alla caviglia, Cal Crutchlow ha ottenuto l’ok dei medici per correre a Barcellona Cal Crutchlow ce l’ha fatta: ha ottenuto dai me ...

Superato il problema all'avanbraccio e nonostante l'infortunio di ieri alla caviglia, Cal Crutchlow ha ottenuto l'ok dei medici per correre a Barcellona Cal Crutchlow ce l'ha fatta: ha ottenuto dai me ...