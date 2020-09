Incendi “zombie” minacciano i boschi della Siberia: ecco come si sviluppano – Video (Di giovedì 24 settembre 2020) Gli “Incendi zombie“, cioè piccoli roghi che si sviluppano in profondità in zone paludose e, se non domati, possono distruggere ettari di vegetazione, minacciano i boschi della Siberia. Un gruppo di vigili del fuoco volontari è intervenuto per contrastarne uno nelle paludi all’interno della riserva naturale di Suzunski. Questo fuoco può sopravvivere anche ai rigidi inverni Siberiani per questo la minaccia è concreta. Ogni anno queste fumate profonde rischiano di bruciare migliaia di ettari di vegetazione e, col tempo, possono rivelarsi una vera e propria bomba climatica. L'articolo Incendi “zombie” minacciano i boschi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Gli “zombie“, cioè piccoli roghi che siin profondità in zone paludose e, se non domati, possono distruggere ettari di vegetazione,. Un gruppo di vigili del fuoco volontari è intervenuto per contrastarne uno nelle paludi all’internoriserva naturale di Suzunski. Questo fuoco può sopravvivere anche ai rigidi invernini per questo la minaccia è concreta. Ogni anno queste fumate profonde rischiano di bruciare migliaia di ettari di vegetazione e, col tempo, possono rivelarsi una vera e propria bomba climatica. L'articolo“zombie”...

clikservernet : Incendi “zombie” minacciano i boschi della Siberia: ecco come si sviluppano – Video - Noovyis : (Incendi “zombie” minacciano i boschi della Siberia: ecco come si sviluppano – Video) Playhitmusic - - ilfattovideo : Incendi “zombie” minacciano i boschi della Siberia: ecco come si sviluppano – Video - chateraphy : LEGGI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI PER LA SEZIONE CLIMA E AMBIENTE ?????? Incendi zombie la Siberia è in fiamme quali sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendi “zombie”