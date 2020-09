In Siberia un ex vigile urbano si spaccia per la reincarnazione di Gesù: arrestato (Di giovedì 24 settembre 2020) In Siberia un ex vigile urbano si spaccia per la reincarnazione di Gesù. Sergei Torop, ex agente della polizia stradale russa di 59 anni, ha fondato un’organizzazione religiosa e sostiene di essere la reincarnazione di Gesù Cristo: i suoi seguaci contano gli anni a partire dal 1961, ovvero quando è nato. Il giorno di Natale è invece quello del suo compleanno. Dove può arrivare l’egocentrismo di un uomo? Quello di Sergei Torop, ex agente della polizia stradale russa di 59 anni, parecchio in là dal momento che sostiene di essere niente meno che la reincarnazione di Gesù, convinzione che gli ha fatto fondare una setta vera e propria con tanto di seguaci. Il 59enne si fa chiamare Vissarion, si è fatto ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 24 settembre 2020) Inun exsiper ladi Gesù. Sergei Torop, ex agente della polizia stradale russa di 59 anni, ha fondato un’organizzazione religiosa e sostiene di essere ladi Gesù Cristo: i suoi seguaci contano gli anni a partire dal 1961, ovvero quando è nato. Il giorno di Natale è invece quello del suo compleanno. Dove può arrivare l’egocentrismo di un uomo? Quello di Sergei Torop, ex agente della polizia stradale russa di 59 anni, parecchio in là dal momento che sostiene di essere niente meno che ladi Gesù, convinzione che gli ha fatto fondare una setta vera e propria con tanto di seguaci. Il 59enne si fa chiamare Vissarion, si è fatto ...

fanpage : In Siberia un ex vigile urbano si spaccia per la reincarnazione di Gesù: arrestato - LlabiCami : RT @pirata_21: Siberia, Vigile urbano si credeva Gesù Cristo. Ma pure da me in centro è pieno. - diego4all : RT @_DAGOSPIA_: RUSSIA, ARRESTATO IL GESU' DELLA SIBERIA SERGEI TOROP, EX VIGILE URBANO CHE SI ERA INVENTATO UN... - sardo1951 : RT @opificioprugna: #Siberia. Ex vigile urbano si spaccia per la reincarnazione di Gesù. Sicuramente è pazzo, ma resta un principiante in c… - Matador1337 : RT @_DAGOSPIA_: RUSSIA, ARRESTATO IL GESU' DELLA SIBERIA SERGEI TOROP, EX VIGILE URBANO CHE SI ERA INVENTATO UN... -