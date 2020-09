Gasperini nella top ten del "Best Coach Uefa" davanti a Zidane, Guardiola e Conte (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tecnico nerazzurro si attesta al quinto posto, primo degli italiani. Dominio tedesco, con la Germania che si è assicurata il podio Leggi su 90min (Di giovedì 24 settembre 2020) Il tecnico nerazzurro si attesta al quinto posto, primo degli italiani. Dominio tedesco, con la Germania che si è assicurata il podio

sportli26181512 : Best Coach Uefa, Gasperini davanti a Zidane e Guardiola: Il tecnico dell'Atalanta, quinto, li precede nella classif… - PinoVaccaro77 : @totofaz @Marcellari77 Esatto. Lo vedrei benissimo, anche se è anche quella una difesa a 3, con Gasperini. Fase di… - MinaInterista : @fabbricainter @gpolonijo @AceccKramer @marifcinter La citazione è bella. Lui resterà nella storia per i suoi falli… - Milanistifurios : RT @Teo__Visma: Non mi stancherò mai di ripeterlo. Questo ragazzo è stato bocciato da Gasperini e considerato inadatto per giocare ad alto… - Mattweet88 : RT @Teo__Visma: Non mi stancherò mai di ripeterlo. Questo ragazzo è stato bocciato da Gasperini e considerato inadatto per giocare ad alto… -