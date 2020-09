Focolai di COVID-19 visibili su Google Maps, come attivare le notifiche (Di giovedì 24 settembre 2020) Ai tempi – incerti – del COVID-19, il già utilissimo Google Maps continua ad espandere le sue funzioni, aggiungendo feature in linea con l’emergenza. La più recente è stata appena presentata dal gigante di Mountain View, e permette di visualizzare a schermo i Focolai di Coronavirus attivi sul territorio, consentendo di viaggiare e spostarsi in piena sicurezza. L’annuncio ufficiale della funzione anti COVID-19 è arrivato direttamente sulle pagine del blog ufficiale di Google, in cui viene chiarito che l’app Maps andrà a mostrare le informazioni per tutti i 220 Paesi e territori che supportano il noto servizio di cartografia ideato dal colosso dei motori di ricerca online. Dove disponibili, i dati messi a ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Ai tempi – incerti – del-19, il già utilissimocontinua ad espandere le sue funzioni, aggiungendo feature in linea con l’emergenza. La più recente è stata appena presentata dal gigante di Mountain View, e permette di visualizzare a schermo idi Coronavirus attivi sul territorio, consentendo di viaggiare e spostarsi in piena sicurezza. L’annuncio ufficiale della funzione anti-19 è arrivato direttamente sulle pagine del blog ufficiale di, in cui viene chiarito che l’appandrà a mostrare le informazioni per tutti i 220 Paesi e territori che supportano il noto servizio di cartografia ideato dal colosso dei motori di ricerca online. Dove disponibili, i dati messi a ...

