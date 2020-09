Flo in radio con il brano “L’uomo normale” (Di giovedì 24 settembre 2020) Flo in rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “L’uomo normale” che anticipa il nuovo album di inediti ‘L’uomo normale’ è il nuovo brano di Flo, in uscita sulle piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. È possibile ascoltare il brano sui digital store a questo link: https://backl.ink/142669049 A distanza di due anni dall’ultima pubblicazione ufficiale, l’artista partenopea annuncia… L'articolo Flo in radio con il brano “L’uomo normale” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Flo in rotazionefonica e sulle piattaforme digitali con il nuovo singolo “L’uomo normale” che anticipa il nuovo album di inediti ‘L’uomo normale’ è il nuovodi Flo, in uscita sulle piattaforme digitali e in rotazionefonica. È possibile ascoltare ilsui digital store a questo link: https://backl.ink/142669049 A distanza di due anni dall’ultima pubblicazione ufficiale, l’artista partenopea annuncia… L'articolo Flo incon il“L’uomo normale” Corriere Nazionale.

La cantautrice campana Flo in radio e nei digital store con “L’uomo normale”: il nuovo singolo anticipa il quarto album in studio

A distanza di due anni dalla pubblicazione di “D’amore e di altre cose irreversibili”, la cantautrice napoletana Flo è tornata con il nuovo singolo “L’uomo normale”. In radio da oggi, 11 settembre ...

