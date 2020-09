Esselunga e Coop scommettono sulla schiscetta (Di giovedì 24 settembre 2020) “I sapori di casa ovunque”, questo lo slogan che accompagna la promozione autunnale per i clienti possessori della Fidaty, la tessera fedeltà della catena fondata da Bernardo Caprotti. Accumulando i bollini, peraltro abbinati agli ormai tradizionali Buoni scuola, sarà possibile acquistare, con un piccolo contributo, i prodotti della collezione denominata nutrifresh™, un set di articoli pensati per consumare il pasto fatto in casa fuori casa. Il pasto di casa fuori casa sembra quasi un mantra e va riconosciuto che l’ufficio marketing del colosso della grande distribuzione abbia ben interpretato il momento e, al posto di una collezione di piatti, pentole, tovaglie, tutte sempre di marca e, senz’altro utili per la casa, abbia avuto un’idea più adeguata ai tempi, pensando a un set che definiremmo di sopravvivenza. Idea, peraltro, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 24 settembre 2020) “I sapori di casa ovunque”, questo lo slogan che accompagna la promozione autunnale per i clienti possessori della Fidaty, la tessera fedeltà della catena fondata da Bernardo Caprotti. Accumulando i bollini, peraltro abbinati agli ormai tradizionali Buoni scuola, sarà possibile acquistare, con un piccolo contributo, i prodotti della collezione denominata nutrifresh™, un set di articoli pensati per consumare il pasto fatto in casa fuori casa. Il pasto di casa fuori casa sembra quasi un mantra e va riconosciuto che l’ufficio marketing del colosso della grande distribuzione abbia ben interpretato il momento e, al posto di una collezione di piatti, pentole, tovaglie, tutte sempre di marca e, senz’altro utili per la casa, abbia avuto un’idea più adeguata ai tempi, pensando a un set che definiremmo di sopravvivenza. Idea, peraltro, ...

Ultime Notizie dalla rete : Esselunga Coop Esselunga e Coop scommettono sulla schiscetta Linkiesta.it Pranzo à porterEsselunga e Coop scommettono sulla schiscetta

Ecco, dunque, l’intuizione degli esperti di marketing di Esselunga e Coop, molti non saranno ben disposti a consumare il pasto negli esercizi pubblici ove hanno sempre condiviso la pausa pranzo con ...

