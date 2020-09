Come richiedere la pensione di invalidità civile per i malati di tumori (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo Stato di diritto si impegna ad assistere le persone affette da patologie oncologiche e con determinate condizioni economiche mediante la cosiddetta pensione di invalidità civile. L’aiuto economico viene corrisposto a prescindere da determinati requisiti assicurativi o contributivi. Ovviamente il presupposto giuridico per poter ottenere la pensione è l’accertamento della invalidità dovuta alla patologia intercorsa quale il tumore. La domanda deve essere presentata presso l’ufficio competente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale solo ed esclusivamente mediante la modalità telematica, qui potrete trovare la procedura completa, dal primo ottobre per accedere sul portale dell’INPS sarà necessario lo SPID, nella nostra guida la procedura per richiederlo ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 24 settembre 2020) Lo Stato di diritto si impegna ad assistere le persone affette da patologie oncologiche e con determinate condizioni economiche mediante la cosiddettadi invalidità. L’aiuto economico viene corrisposto a prescindere da determinati requisiti assicurativi o contributivi. Ovviamente il presupposto giuridico per poter ottenere laè l’accertamento della invalidità dovuta alla patologia intercorsa quale il tumore. La domanda deve essere presentata presso l’ufficio competente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale solo ed esclusivamente mediante la modalità telematica, qui potrete trovare la procedura completa, dal primo ottobre per accedere sul portale dell’INPS sarà necessario lo SPID, nella nostra guida la procedura per richiederlo ...

