Come diventare mamma più in fretta | 5 consigli per la fertilità

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 settembre 2020) Ad un certo punto, in pressoché ogni donna arriva il desiderio di avere un figlio. Rimanere incinta, tuttavia, non sempre è la cosa più semplice del mondo. Avere rapporti tutti i giorni (anche quelli non fertili) può essere notevolmente d’aiuto, ci sono altri metodi che possono contribuire alla causa. Prima di tutto, è necessario conoscere il proprio corpo e i suoi periodi: il primis il ciclo mestruale e la propria ovulazione. Potrà sembrare un’ovvietà, eppure numerose ricerche dimostrano che non tutte le donne ne hanno piena consapevolezza. Volendo riassumere, sono 5 i fattori che possono aiutare una donna in quella determinata circostanza. Da soli, questinon riescono certamente a garantire una gravidanza (la situazione è molto più complessa), eppure possono ...