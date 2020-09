Chicco Testa confermato presidente di Fise Assoambiente (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – Chicco Testa è stato confermato alla Presidenza di Fise Assoambiente, l'Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica. Lo ha stabilito all'unamità l'Assemblea dell'Associazione che si è tenuto oggi presso la sede milanese di Maire Tecnimont.Testa resterà alla guida dell'Associazione per i prossimi 2 anni.“Ringrazio gli associati per la fiducia accordatami”, ha dtto il presidente Testa, che si è detto “convinto del ruolo strategico oggi giocato dalle imprese private in tutte le attività di gestione rifiuti. La pandemia COVID-19 impone oggi più che mai ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) –è statoalla Presidenza di, l'Associazione che rappresenta le imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica. Lo ha stabilito all'unamità l'Assemblea dell'Associazione che si è tenuto oggi presso la sede milanese di Maire Tecnimont.resterà alla guida dell'Associazione per i prossimi 2 anni.“Ringrazio gli associati per la fiducia accordatami”, ha dtto il, che si è detto “convinto del ruolo strategico oggi giocato dalle imprese private in tutte le attività di gestione rifiuti. La pandemia COVID-19 impone oggi più che mai ...

