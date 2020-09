Catania | Biagianti con le lacrime agli occhi si ritira | “Ora metto un punto io Se non posso più vestire questa maglia non ne vestirò altre”

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 24 settembre 2020) Intervenuto in conferenza stampa, Marco, storico calciatore e capitano del, ha voluto parlare e fare chiarezza su alcune vicende annunciando il ritiro dopo aver indossato per ben 284 volte la ma del club rossazzurro.Le parole dicaption id="attachment 1026311" align="alignnone" width="591"(Marcosito ufficiale)/caption"Buongiorno a tutti per essere qui", ha esorditovisibilmente emozionato. "Mi son scritto qualche parola perché per me è molto difficile. Sono stato sempre un bambino sognatore, anche a mio discapito.città e questi colori sono stati la mia vita, il mio ossigeno.è diversa e si è legata a me. Qui sono nati i miei ...