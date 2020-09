Calciomercato Juve | è caccia all’ex! Dopo Morata tornano a Torino anche Llorente e Kean

(Di giovedì 24 settembre 2020) Lantus punta sull’usato garantito di chi, a, ci è già stato ed ha vinto. In queste ore la formazione di Andrea Pirlo ha gioito per il ritorno sui campi di Vinovo dell’ex Alvaroche il bianconero lo ha vestito dal 2014 al 2016. Eppure c’è già chi pensa ad almeno un’altra super … L'articolo, èall’ex!

tuttosport : #Juve, la #Premier su #Rugani: #Paratici non fa sconti - SkySport : Morata alla Juve, ufficiale il ritorno dello spagnolo in bianconero - tuttosport : ?? #Morata alla #Juve: ufficiale l'arrivo dall'#AtleticoMadrid ?? - Sextete1899 : RT @tuttosport: #Juve, #Dembele a Torino e #DouglasCosta a #Barcellona: scambio possibile - sportli26181512 : Juve, il report dell'allenamento a -3 dalla Roma: Attraverso il sito ufficiale della Juventus arriva il report...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juve

Per la Juve tutto dipende da Pirlo, se colpirà con il suo nuovo sistema e l'idea di giocare a calcio. Sono molto curioso. In generale, ci sono molte squadre che vogliono e possono giocare al top . Da ...(ANSA) - ROMA, 24 SET - Per Roma-Juve del 27 settembre e per Lazio-Inter del 4 ottobre l'accesso allo stadio Olimpico sarà consentito ad un massimo di 1.000 persone all'aperto. Lo prevede l'ordinanza ...