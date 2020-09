Calciomercato, Candreva ad un passo dalla Sampdoria. Suarez passa all’Atletico Madrid (Di giovedì 24 settembre 2020) Calciomercato, ufficiale il trasferimento di Luis Suarez all’Atletico Madrid. Candreva vicino alla Sampdoria. ROMA – Luis Suarez è un nuovo giocatore dell’Atletico Madrid. Sfumato il trasferimento alla Juventus, sull’attaccante è piombato la squadra di Simeone che ha sborsato 6 milioni di euro per assicurarsi l’ex Liverpool. Un colpo importante per la stagione con il giocatore che in rosa va a prendere il posto di Alvaro Morata, passato proprio ai bianconeri. Suarez è pronto a scendere in campo sin da questo weekend per aiutare l’Atlético a raggiungere gli obiettivi fissati. Antonio Candreva alla Sampdoria Si accende il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 24 settembre 2020), ufficiale il trasferimento di Luisall’Atleticovicino alla. ROMA – Luisè un nuovo giocatore dell’Atletico. Sfumato il trasferimento alla Juventus, sull’attaccante è piombato la squadra di Simeone che ha sborsato 6 milioni di euro per assicurarsi l’ex Liverpool. Un colpo importante per la stagione con il giocatore che in rosa va a prendere il posto di Alvaro Morata,to proprio ai bianconeri.è pronto a scendere in campo sin da questo weekend per aiutare l’Atlético a raggiungere gli obiettivi fissati. AntonioallaSi accende il ...

