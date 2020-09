Leggi su dire

(Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “Io continuo la mia lotta, anche se spesso è sfiancante e demotivante: l’inadeguatezza di certe scelte, di talune persone, e dei toni nel Movimento 5 Stelle è alla base della situazione che stiamo affrontando. Spero finiremo di fare gli struzzi, capendo nei modi e nelle sedi giuste come cambiare, cacciando anche ‘i mercanti dal tempio'”. Lo scrive su facebook Stefano Buffagni (M5s), vice ministro allo Sviluppo economico. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: Buffagni ai 5 Stelle: “Basta fare gli struzzi, cacciare i mercanti dal tempio” Bce: Pil mondiale a -3,8% nel 2020. A livello europeo crolla la Spagna: -18% nel secondo trimestre. Italia a -12%, Francia -13% Roma si allaga, il Pd attacca Raggi: “Alzato il sipario sulle bugie della sindaca” Fico: “Basta battaglie intestine”. Di Battista? “Può dire quello che vuole, basta ci sia coerenza” Nessun condannato per omicidio per la morte di Breonna Taylor, un solo agente fu “negligente” La Cina non sfrutta l’Africa. Chiedete al popolo Akan