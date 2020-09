Breonna Taylor uccisa da polizia, ma nessun colpevole: è rivolta, due agenti feriti (Di giovedì 24 settembre 2020) A far scoppiare le proteste a Louisville, la sentenza del gran giurì, che ha incriminato solo uno dei tre agenti coinvolti nella morte dell’afroamericana Breonna Taylor, uccisa il 13 marzo durante una retata. Durante la protesta sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco: due agenti feriti. “Due dei nostri agenti sono stati feriti la scorsa … L'articolo Breonna Taylor uccisa da polizia, ma nessun colpevole: è rivolta, due agenti feriti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) A far scoppiare le proteste a Louisville, la sentenza del gran giurì, che ha incriminato solo uno dei trecoinvolti nella morte dell’afroamericanail 13 marzo durante una retata. Durante la protesta sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco: due. “Due dei nostrisono statila scorsa … L'articoloda, ma: è, dueproviene da www.meteoweek.com.

