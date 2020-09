Bonaccini: “Mihajlovic non sembra uno di destra, la sua squadra gioca aperta” (Video) (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Botta e risposta tra Sinisa Mihajlovic e Stefano Bonaccini. L’allenatore del Bologna – che in campagna elettorale aveva sostenuto apertamente la rivale dell’attuale governatore dell’Emilia-Romagna – qualche giorno fa aveva lodato l’esponente Pd in merito alla riapertura graduale degli stadi: “Senza Bonaccini continuavamo a farci il tifo da soli. È stato coraggioso, da come ha agito non sembra nemmeno uno di sinistra”. Parole che non hanno lasciato indifferente Bonaccini, che imbeccato da Myrta Merlino a L’aria che tira ha risposto così a Sinisa. Bonaccini: “Sinisa è simpatico, non sembra nemmeno di destra” “E’ troppo simpatico Sinisa. Il suo Bologna ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set – Botta e risposta tra Sinisa Mihajlovic e Stefano. L’allenatore del Bologna – che in campagna elettorale aveva sostenuto apertamente la rivale dell’attuale governatore dell’Emilia-Romagna – qualche giorno fa aveva lodato l’esponente Pd in merito alla riapertura graduale degli stadi: “Senzacontinuavamo a farci il tifo da soli. È stato coraggioso, da come ha agito nonnemmeno uno di sinistra”. Parole che non hanno lasciato indifferente, che imbeccato da Myrta Merlino a L’aria che tira ha risposto così a Sinisa.: “Sinisa è simpatico, nonnemmeno di” “E’ troppo simpatico Sinisa. Il suo Bologna ...

