Bertinotti: "La sinistra classica è morta". Anche i comunisti nel loro piccolo spariscono (Di giovedì 24 settembre 2020) Oltre il Pd molti partitini ma nessun eletto nei consigli regionali. Il padre nobile: "Servono movimenti che si occupino dei problemi reali" Leggi su quotidiano (Di giovedì 24 settembre 2020) Oltre il Pd molti partitini ma nessun eletto nei consigli regionali. Il padre nobile: "Servono movimenti che si occupino dei problemi reali"

franccel : @simonegraziosi2 Io mi andrei a rileggere i provvedimenti emanati da quel governo e le azioni messe in campo, tipo… - AndreaGnarluz : Bill Gates ha stretto un patto con la sinistra per far per perdere le elezioni a Trump. Probabilissimo se l'ha stre… - Vitotedesco4 : @janavel7 Per fare la mossa del cavallo bisogna saper giocare a scacchi Renzi è come Bertinotti pieno di se e come… - dieguito752 : @tomasomontanari @TommasoFattori @Si_Toscana io sono uno di quelli che ha avuto paura e ho optato per il… - Monica73774598 : @RITADILULLO1 La sinistra, quella che abbiamo conosciuto noi, è, ahimè, scomparsa completamente, l'ultimo baluardo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bertinotti sinistra Anche i comunisti nel loro piccolo spariscono Bertinotti: "La sinistra classica è morta" Quotidiano.net Anche i comunisti nel loro piccolo spariscono Bertinotti: "La sinistra classica è morta"

Presidente Bertinotti, nelle ultime elezioni regionali la sinistra a sinistra del Pd si è presentata frammentata e divisa, e non è riuscita ad avere i consensi che pure, potenzialmente, c’erano. Prati ...

Puglia e Toscana come l’Emilia: sarà fondamentale il voto disgiunto

Il voto disgiunto è un protagonista del voto di oggi e domani. La tecnica che consente di votare il partito di riferimento e un candidato presidente che eviti il peggio occupa silenziosamente il dibat ...

Presidente Bertinotti, nelle ultime elezioni regionali la sinistra a sinistra del Pd si è presentata frammentata e divisa, e non è riuscita ad avere i consensi che pure, potenzialmente, c’erano. Prati ...Il voto disgiunto è un protagonista del voto di oggi e domani. La tecnica che consente di votare il partito di riferimento e un candidato presidente che eviti il peggio occupa silenziosamente il dibat ...