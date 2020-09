Ares Gate, la parola a Franceso Testi che rivela la sua esperienza (Di giovedì 24 settembre 2020) C’era anche Francesco Testi tra i protagonisti delle fiction Ares e dopo le rivelazioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del GF Vip anche lui ha avvertito il bisogno di dire la sua, di raccontare la sua esperienza. Francesco Testi sui social spiega cosa significava avere in contratto con Ares Film. Imposizioni che lo hanno convinto a lasciare nel 2015, ancora prima anche andasse in onda “L’onore e il rispetto 4”, il suo ultimo film con la casa di produzione poi fallita. L’attore spiega ovviamente con cognizione di causa, in quella situazione di cui si parla c’è stato e riporta ciò che ha vissuto. “Cerco di dare il mio punto di vista su una questione che ormai ha preso piede, per cui non posso esimermi dal ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 24 settembre 2020) C’era anche Francescotra i protagonisti delle fictione dopo lezioni di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella casa del GF Vip anche lui ha avvertito il bisogno di dire la sua, di raccontare la sua. Francescosui social spiega cosa significava avere in contratto conFilm. Imposizioni che lo hanno convinto a lasciare nel 2015, ancora prima anche andasse in onda “L’onore e il rispetto 4”, il suo ultimo film con la casa di produzione poi fallita. L’attore spiega ovviamente con cognizione di causa, in quella situazione di cui si parla c’è stato e riporta ciò che ha vissuto. “Cerco di dare il mio punto di vista su una questione che ormai ha preso piede, per cui non posso esimermi dal ...

