Aprilia | San Michele 2020 a festa grazie ai fioristi e con la collaborazione del Mercato dei Fiori e Pro-Loco

(Di giovedì 24 settembre 2020) Sansarà molto sotto tono. Infatti, per le restrizioni sociali e il contenimento da Coronavirus, la tradizionena subirà un fermo, per quest’anno. Così, alcunidi, con ladeldeidie della Pro-si cimenteranno nell’abbellimento di parte del Sagrato della Chiesa di Piazza Roma e l’Altare superiore. L’altare superiore verrà adornato lunedì 28 Settembre, mentre il Sagrato il giorno del 29 e solo da alcuni deidella città. Si tratta di un evento nato dalla volontà di rendere omaggio comunque e ...

