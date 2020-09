Antartide, una fusione dei ghiacci mette in pericolo Londra e New York (Di giovedì 24 settembre 2020) Uno studio in copertina su Nature mostra uno scenario particolarmente grave, direttamente dall’Antartide. Il progressivo scioglimento dei ghiacciai porterà altre conseguenze, come l’innalzamento delle temperature e delle maree. Una nuova notizia a dir poco raccapricciante arriva direttamente dai ghiacciai siti in Antartide. Uno scenario apocalittico, che ricorda scene viste in film recenti come The day … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 24 settembre 2020) Uno studio in copertina su Nature mostra uno scenario particolarmente grave, direttamente dall’. Il progressivo scioglimento deiai porterà altre conseguenze, come l’innalzamento delle temperature e delle maree. Una nuova notizia a dir poco raccapricciante arriva direttamente daiai siti in. Uno scenario apocalittico, che ricorda scene viste in film recenti come The day … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

