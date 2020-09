Voli aerei «senza destinazione», un nuovo trend in tempi di crisi (Di mercoledì 23 settembre 2020) Voli aerei verso il nulla, un nuovo trend. Le compagnie aeree sono in preda alla più buia delle crisi nella storia dell’aviazione civile. Lufthansa ha annunciato un piano di licenziamenti per 25 mila dipendenti e Bloomberg, mettendo insieme i dati dei licenziamenti, ha calcolato che a causa della pandemia perderanno il lavoro 400 mila impiegati del settore. Le restrizioni per il Covid hanno affossato il mercato e anche chi è costretto a viaggiare lo fa, spesso, contro voglia. D'altronde la trafila per volare è molto lunga: tamponi e distanziamenti allungano le procedure d'imbarco per i Voli permessi. In questo caso l'iniziativa della Quantas serve a fare un po' di cassa in un periodo in cui la stessa compagnia, tra le migliori del mondo, ha già ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 23 settembre 2020)verso il nulla, un. Le compagnie aeree sono in preda alla più buia dellenella storia dell’aviazione civile. Lufthansa ha annunciato un piano di licenziamenti per 25 mila dipendenti e Bloomberg, mettendo insieme i dati dei licenziamenti, ha calcolato che a causa della pandemia perderanno il lavoro 400 mila impiegati del settore. Le restrizioni per il Covid hanno affossato il mercato e anche chi è costretto a viaggiare lo fa, spesso, contro voglia. D'altronde la trafila per volare è molto lunga: tamponi e distanziamenti allungano le procedure d'imbarco per ipermessi. In questo caso l'iniziativa della Quantas serve a fare un po' di cassa in un periodo in cui la stessa compagnia, tra le migliori del mondo, ha già ...

