Ultimo: dopo il lockdown la rinascita con il singolo "22 Settembre". Un canto di speranza pieno di emozioni (Di mercoledì 23 settembre 2020) dopo un 2019 da assoluto protagonista (artista più ascoltato su Spotify a Apple Music e "Colpa delle favole" album più venduto dell'anno) Ultimo mette la firma su questo difficile 2020. Lo fa con "22 settembre", un brano colmo di speranza che dà un chiaro appuntamento al quale nessuno di noi può rinunciare: quello con le proprie emozioni. "22 settembre" apre un nuovo capitolo della carriera dell'artista. Nasce, infatti, Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che seguirà tutte le prossime produzioni del cantautore. Il brano è accompagnato dal videoclip, diretto dagli YouNuts (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo), con due protagonisti d'eccezione: gli attori Marco Giallini ...

