UFFICIALE – Semedo è un nuovo calciatore del Wolverhampton | il comunicato

(Di mercoledì 23 settembre 2020) Nelsonè undel: è arrivato ilda parte del Barcellona Nelsonè undel. Questo ildel Barcellona. «Barcelona eWanderers Football Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del giocatore Nélson. Il club inglese pagherà 30 milioni di euro più altri 10 in bonus. L’FC Barcelona desidera esprimere pubblicamente la propria gratitudine a Nélsonper il suo impegno e dedizione e gli augura tutto il meglio per il futuro». Leggi su Calcionews24.com

Agreement with @Wolves for the transfer of @_nelsonsemedo_ — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 23, 2020 Contratto firmato e accordo ufficiale per Semedo, che lascia il Barcellona dopo tre anni.Adesso è ufficiale. Nelson Semedo, esterno destro del Barcellona, si trasferisce al Wolverhampton in Premier League. Accordo a titolo definitivo raggiunto tra gli spagnoli ed il club inglese sulla bas ...