Trasporti, giornata nera: chiusa funicolare di Chiaia per problemi tecnici (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutogiornata da dimenticare per il trasporto pubblico a Napoli. Dopo i problemi che hanno riguardato la Linea 1 della Metropolitana, con la circolazione che è stata nuovamente limitata alla sola tratta Dante-Piscinola per circa tre ore, dalle 9 alle 12, nel primo pomeriggio Anm ha comunicato la chiusura anticipata della funicolare di Chiaia. Come si legge dalla comunicazione social fatta dall’Azienda napoletana mobilità, il servizio è sospeso per problemi tecnici e l’ultima corsa effettuata regolarmente è stata quella delle 14,10. Allo stesso modo anche la funicolare di Mergellina è stata chiusa: in sostituzione è stata attivata la linea bus 621. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoda dimenticare per il trasporto pubblico a Napoli. Dopo iche hanno riguardato la Linea 1 della Metropolitana, con la circolazione che è stata nuovamente limitata alla sola tratta Dante-Piscinola per circa tre ore, dalle 9 alle 12, nel primo pomeriggio Anm ha comunicato la chiusura anticipata delladi. Come si legge dalla comunicazione social fatta dall’Azienda napoletana mobilità, il servizio è sospeso pere l’ultima corsa effettuata regolarmente è stata quella delle 14,10. Allo stesso modo anche ladi Mergellina è stata: in sostituzione è stata attivata la linea bus 621. L'articolo proviene ...

ScottoLavina : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #sciopero dei trasporti e maltempo: venerdì giornata nera per la Capitale - saryxs87 : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #sciopero dei trasporti e maltempo: venerdì giornata nera per la Capitale - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #sciopero dei trasporti e maltempo: venerdì giornata nera per la Capitale - TuttoQuaNews : RT @ilmessaggeroit: #Roma, #sciopero dei trasporti e maltempo: venerdì giornata nera per la Capitale - PromoGuidaBo : Vi ricordiamo che i #docenti e il personale scolastico farà #sciopero per due giorno consecutivi...stop anche per l… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporti giornata Roma: venerdì 25 settembre sciopero del trasporto pubblico locale Trasporti-Italia.com Funicolare di Chiaia, stop anticipato alle corse per problemi tecnici

E' una giornata davvero difficile per il trasporto pubblico a Napoli. Dopo i problemi in mattinata sulla Linea 1 della Metropolitana, con la circolazione parzialmente limitata alla tratta Dante-Piscin ...

Campagna Roadpol "Saferty Day": oltre 500 multe per gli automobilisti padovani

La Polizia di Stato è in prima linea nell’impegno di sensibilizzazione e di controllo in materia di sicurezza stradale. Come negli anni precedenti il network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL (Eu ...

E' una giornata davvero difficile per il trasporto pubblico a Napoli. Dopo i problemi in mattinata sulla Linea 1 della Metropolitana, con la circolazione parzialmente limitata alla tratta Dante-Piscin ...La Polizia di Stato è in prima linea nell’impegno di sensibilizzazione e di controllo in materia di sicurezza stradale. Come negli anni precedenti il network Europeo delle Polizie Stradali ROADPOL (Eu ...